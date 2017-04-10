Президент: Беларуси и Китаю необходимо активнее сотрудничать в правоохранительной сфере

10 Апреля 2017 12:00

Это заявил Президент Беларуси во время встречи с министром общественной безопасности Китая Го Шэнкунем. В частности, нашей стране может пригодиться опыт подготовки и обеспечения безопасности масштабных спортивных соревнований накануне вторых Европейских игр. Напомним, Китай в 2008-м принимал Олимпиаду. Кроме того, необходимо совместно бороться с новыми вызовами и неискорененными мировыми проблемами – такими, как экстремизм, сепаратизм и терроризм. Не менее актуальны и вопросы борьбы с киберпреступностью.

Беларусь и Китай всесторонние стратегические партнеры. Дипломатическим отношениям стран четверть века, стороны регулярно обмениваются официальными визитами.

Президент Беларуси совершил 9 визитов в Поднебесную, последний – в сентябре прошлого года. Тогда главы стран договорились об установлении нового особого уровня двусторонних отношений, кроме того, идет работа над улучшением экономических связей с переходом к прямому взаимному инвестированию.

За прошлый год страны наторговали более чем на два с половиной миллиарда долларов.