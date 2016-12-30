Беларусь встретила Новый 2017 год

1 Января 2017 12:00

Он станет для страны переломным. По доброй традиции с новогодней речью к белорусам обратился Президент Александр Лукашенко.

Глава государства подвел итоги 2016, который подарил немало поводов для радости. Но в то же время этот год доказал подлинную ценность мира. По словам Александра Лукашенко, суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы живем в открытой стране, и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнеров. В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны. Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан. Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз. В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества - наш священный долг!"

Рассказал белорусский лидер и об успехах на международной арене. Беларусь укрепляет свой авторитет в международном сообществе и удостоилась особого признания, став площадкой миролюбивых инициатив. Выразил уверенность Президент и в том, что основные приоритеты в развитии Беларуси будут реализованы. И откровенно признался: в 2017 чего бы то ни стоило власти существенно повысят доходы граждан.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "С каждым годом Беларусь приобретает все более современный европейский облик. Всматриваясь в будущее, большие надежды возлагаем на 2017 год. Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны. Ставку сделаем на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса. Важную роль мы отводим отечественной науке. Приоритет для нас - инновационный путь. Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности. Но любые научные достижения и разработки должны эффективно внедряться в производство. Реализация этого курса позволит нам обеспечить людей работой, достойной зарплатой. Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан".

Также в своем поздравлении Александр Лукашенко отметил естественный прирост населения и призвал белорусских женщин рожать. Президент пообещал, что поддержка семей со стороны государства сохранится.