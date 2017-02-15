Беларусь вспоминает героев, погибших в Афганистане

15 Февраля 2017 12:01

Президент Александр Лукашенко обратился к воинам-интернационалистам, ветеранам войны.

"Примите слова искренней благодарности за доблесть, стойкость и мужество, проявленные вами в горячих точках планеты. Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми", - говорится в обращении лидера.

28 лет назад советские войска покинули границы Афгана, 9-летняя война унесла жизни 15 тысяч солдат и офицеров. 771 белорус не вернулся на Родину.

В Минске памятные мероприятия в эти минуты проходят на острове Мужества и Скорби. На траурный митинг собрались участники той страшной войны и семьи погибших солдат.