Беларусь - Всемирный банк: взаимное содействие и перспективы сотрудничества

29 Марта 2017 15:01

О перспективах взаимного сотрудничества на ближайшие 4 года сегодня шла речь на переговорах Президента Беларуси с топ-менеджерами Всемирного банка.

В Минск на два дня прилетели старший вице-президент по операционным вопросам Кайл Питерс и вице-президент по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер. Александр Лукашенко выразил благодарность гостям за установившийся уровень сотрудничества. В ключе конструктивного диалога стороны намерены работать и впредь. Всемирный банк готов и далее оказывать Беларуси содействие в повышении конкурентоспособности продукции, диверсификации и модернизации производств. В новой стратегии партнерства также проекты в сфере здравоохранения, ЖКХ и энергетики.

73 года Всемирный банк поддерживает трансформацию экономик в государствах Европы и Центральной Азии и не только. Его клиенты - 189 стран от США до Японии. Беларусь к финансовой организации присоединилась в 1992 году. За это время портфель инвестиций превысил полтора миллиарда долларов. Больше всего средств пошло на обновление транспортной системы - общая сумма 400 миллионов долларов. Совершенствование отечественных ТЭЦ - 215 миллионов.