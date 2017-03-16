16 Марта 2017 07:00

Президент Беларуси провел встречу с заместителем премьер-министра - министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом. Александр Лукашенко назвал этот визит знаковым. Как заявил Глава государства, Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе. Президент подчеркнул, что выступает за многополюсный мир и сохранение Европейского союза. Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что является противником двойных стандартов. Европейские партнеры видят в Беларуси страну, которая настроена на взаимодействие и всячески способствует диалогу в регионе, будучи участником масштабных международных процессов.

Что касается развития двустороннего сотрудничества, Беларусь и Бельгия готовы развивать его по всем направлениям. Между странами развивается торговля. Товарооборот по итогам прошлого года почти 370 миллионов долларов. Упор на инвестиции.