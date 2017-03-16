Беларусь всегда будет работать на объединение и стабильность в Европе

15 Марта 2017 21:00

Такое заявление сегодня сделал Президент на встрече с вице-премьером, министром иностранных и европейских дел Бельгии. Александр Лукашенко назвал этот визит знаковым. Речь шла о двустороннем сотрудничестве между странами – здесь важный упор намерены сделать на инвестиции. А также контактах по линии Беларусь - ЕС. Европейские партнеры видят в Беларуси страну, которая настроена на взаимодействие и всячески способствует диалогу в регионе. Бельгия рассчитывает, что контакты с Беларусью на международной арене будут активнее. Наталья Бреус подробнее.

Глава бельгийской дипломатии у нас впервые. Как раз в эти дни дипотношениям между Минском и Брюсселем – четверть века. Дидье Рейндерс прежде занимал пост министра финансов Бельгии, и именно он руководил переходом на евро в 1999 году.

Прагматично настроены европейцы в отношении Беларуси. Расчет понятен: мы предсказуемый и спокойный партнер. Это дорогого стоит в регионе. В начале беседы дипломатично о погоде – так принято. Да и погода уже шепчет. Потеплело. Но чувствуется – смягчился и политический климат.

В Брюсселе сконцентрированы многие политические и экономические силы. Здесь – штаб-квартира Евросоюза и офис НАТО. Бельгия, известная своим шоколадом и кружевами, сегодня серьезная экономика. Государство - в десятке самых богатых стран ЕС. Мировой центр торговли алмазами располагается именно в бельгийском Антверпене. Сфера услуг – транспорт, торговля делает три четверти ВВП страны. Остальное – промышленность, строительство и сельское хозяйство.

То есть, сохранили, но, главное, преумножили АПК. Поэтому неудивительно, что сегодня уже именно бельгийская компания - один из трех мировых лидеров по переработке молока - стала стратегическим инвестором на Ляховичском молочном заводе. Это одно из самых эффективных предприятий брестской промышленности. Ежедневно выпускают тысячи тонн продукции из цельного молока, казеина, масла. На экспорт идет больше половины. И, кстати, именно "ляховичское сливочное золото" подделывают чаще всего. Потому что этот бренд – знак высокого качества. В производственной лаборатории ежедневно проводят две сотни исследований.

На ЕС приходится примерно треть белорусского экспорта. Бельгия - в числе европейских стран, с которыми у нас наиболее развитые экономические отношения. Цифра общей торговли – 370 миллионов долларов. Но бывало больше полумиллиарда. Готовы бельгийцы наращивать сотрудничество с Беларусью в самых разных сферах. Это важный месседж от европейского дипломата. Главный упор сегодня - на инвестиции.

Возможностей – масса. Беларусь открыта для инвестиций и притока технологий. Кстати, как раз в конце апреля открывается новый рейс между Минском и Брюсселем. Тоже показатель того, что взаимный интерес растет. Но Президент ясно дал понять: мяч на стороне бельгийцев.

Европейские партнеры видят в Беларуси страну, которая настроена на взаимодействие и всячески способствует диалогу в регионе. В Бельгии заметили и усилия страны по урегулированию украинского кризиса.

Активнее настроены сотрудничать на международной арене. На то, что быстро будут расширяться бизнес-контакты, рассчитывают не только в белорусском МИДе.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Беларусь рассматривает Бельгию в качестве одного из важнейших партнеров в ЕС, мы заинтересованы в максимально возможной активизации взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего, в экономической сфере, включая реализацию инвестиционных проектов, развитие промышленной кооперации, с учетом имеющегося позитивного опыта, а также расширения взаимодействия в сфере логистики, энергетики, химической и пищевой промышленности".

Дидье Рейндерс, заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии: "Очень важно демонстрировать новые положительные шаги в сфере верховенства закона в Беларуси для продолжения диалога. Это может привести к дальнейшему положительному движению в русле развития наших отношений по таким вопросам, как упрощение визового режима".

Надо сказать, что эта неделя будет насыщена переговорами официального Минска с Европой. И речь не только о двусторонних контактах – белорусско-бельгийских, например, как сегодня. Но это и диалог с ОБСЕ. В частности, Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Делегация этой структуры уже прибыла к нам для обсуждения важных моментов в преддверии летней сессии парламентариев. Именно Минск выбран площадкой для разговора о вопросах укрепления доверия и мира в европейском регионе.