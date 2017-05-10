Беларусь видит большой потенциал в развитии сотрудничества с Ростовской областью

11 Мая 2017 12:00

Такое заявление сегодня сделал Президент на встрече с губернатором этого российского региона Василием Голубевым.

Это уже не первый визит представителей этой области в Беларусь. Вместе с губернатором в Минск приехали крупные промышленники, бизнесмены и депутаты. Ростовская область – один из основных партнеров Беларуси на юге России. Традиционно регион поставляет нам нефтепродукты и металл. Мы же продаем технику, комплектующие, нефтехимию и продукты питания. У них развита дилерская сеть таких брендов, как Гомсельмаш, МАЗ, МТЗ, "Амкодор". В прошлом году Беларуси и Ростовской области удалось переломить тенденцию снижения товарооборота. Плюс 20 процентов, что составляет около 340 миллионов долларов. Но реально достичь и планки во взаимной торговле в полмиллиарда долларов. Александр Лукашенко предлагает активнее использовать белорусские товары и технологии.

В следующем году Ростов-на-Дону в числе других городов России примет чемпионат мира по футболу. К мундиалю Беларусь обновит линейку пассажирского транспорта. Ряд тендеров на поставку наши производители уже выиграли, в том числе и для других российских городов, где будут проходить матчи чемпионата. Гости из Ростова посетят и Белкомунмаш, где им продемонстрируют и белорусскую новинку - электробус.