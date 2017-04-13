Беларусь успешно борется с ВИЧ

14 Апреля 2017 07:00

Значительные успехи Беларуси в борьбе с ВИЧ отмечены на встрече Президента Александра Лукашенко с заместителем Генсекретаря ООН исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе.

Объединенная программа учреждена в 94-ом. Это первый визит на таком высоком уровне в истории взаимодействия Минска с ЮНЭЙДС. Сотрудничество именно с этой всемирной организацией помогло белорусской медицине добиться серьезного прогресса в лечении и профилактике опасного заболевания.

По оценкам международных экспертов, Беларусь может стать первой страной во всей Восточной Европе и Центральной Азии, которая сумеет добиться целей ООН по снижению новых случаев ВИЧ-инфекции.