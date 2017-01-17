Беларусь-Судан: исторический день в сотрудничестве

17 Января 2017 19:06

Беларусь и Судан выработают дорожную карту развития сотрудничества с акцентом на практические результаты.

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах со своим суданским коллегой. Минск и Хартум договорились заземлить стратегическое сотрудничество и предметно работать над тремя-пятью перспективными проектами. Переговоры двух лидеров проходили в президентском дворце Омара аль-Башира. Товарооборот двух стран пока несопоставим с возможностями. Беларусь готова участвовать в проектах развития промышленности и инфраструктуры Судана. Кроме того, обсуждает участие в разведке и добыче нефти и газа в этой стране.

За 2015 год страны наторговали на 41 миллион долларов. Сегодня по итогам переговоров в Хартуме Беларусь и Судан подписали пакет двусторонних документов и контрактов на сумму, превышающую годовой товарооборот. Кроме партнерства в топливно-энергетической сфере, бизнесмены двух стран рассматривают перспективы взаимодействия в других отраслях - экономики, в том числе в машиностроении и сельском хозяйстве.

И сегодня Президент Александр Лукашенко встретился с Председателем Национальной ассамблеи Республики Судан Ибрагимом Омером. Стороны обсудили состояние и перспективы межпарламентского сотрудничества. На память о встрече Ибрагим Омер вручил белорусскому лидеру подарок.

И сегодня Президент Александр Лукашенко выступил перед депутатами обеих палат парламента Судана. Речь была настолько яркой, что ее 18 раз прерывали аплодисменты.

Официальный визит Президента Беларуси в Судан завершился. На память об исторической встрече Омар аль-Башир подарил Александру Лукашенко мужской подарок – саблю.

И сегодня вечером борт №1 вылетел в Беларусь. В аэропорт Александра Лукашенко провожал лично Омар аль-Башир в знак особого расположения.