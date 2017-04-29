Беларусь сегодня отмечает День труда

1 Мая 2017 09:37

Праздник весны, Первомай и День международной солидарности трудящихся - это добрая традиция, объединяющая многие поколения. С праздником белорусов поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Первомай символизирует сплоченность созидательных сил общества, устремленность к миру и социальной справедливости. По доброй традиции мы отмечаем его в атмосфере глубокого уважения к людям труда, которые своими делами укрепляют благополучие и независимость белорусского государства. Сегодня от инициативности и старательности каждого зависит его успешное развитие", - говорится в поздравлении. Глава государства верит, что общими усилиями мы сделаем родную Беларусь процветающей. Президент пожелал всем крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения.