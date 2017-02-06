Беларусь рассчитывает на существенный рост товарооборота с Костромской областью

7 Февраля 2017 12:00

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с делегацией российского региона. Потенциал сотрудничества намного выше прошлогодних 80 миллионов долларов, отметил губернатор Сергей Ситников. Приволжский регион заинтересован в расширении поставок белорусской машиностроительной классики и открытии сервисных центров. Российский регион готов выделять земельные участки белорусским инвесторам, в том числе для реализации совместных проектов.

В программе визита не только переговоры. Вчера костромичи ознакомились с линейкой продукции компании "Амкодор". Сегодня гости посетят столичный "Белкоммунмаш". В череде переговоров и встреч в программе визита было время и для исторической памяти.

Во второй половине дня переговоры продолжатся в правительстве. Ожидается, что их итогом станет подписание дорожной карты сотрудничества между Костромской областью и Беларусью на три года.