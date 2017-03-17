Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ

17 Марта 2017 07:00

Об этом вчера заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с Кристин Муттонен, председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Летом в Минске пройдет ежегодная сессия международной структуры, ожидается более 700 гостей, в том числе около 300 парламентариев из стран ОБСЕ. Ее итоговым документом станет минская декларация.

В свою очередь, Кристин Муттонен отметила, что предстоящая сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ имеет большое значение для развития взаимосвязей между народами. Ее главной темой станет укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.