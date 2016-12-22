Беларусь прикладывает максимум усилий для обеспечения безопасности в регионе

20 Декабря 2016 15:00

Об этом сегодня шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с заместителем председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кентом Харстедом. Именно в Минске в середине следующего года пройдет сессия парламентариев из Европы, Азии и Северной Америки. Они проводятся ежегодно в июле в столицах участниц ОБСЕ. По мнению Александра Лукашенко, это будет шаг для дальнейшего обеспечения региональной стабильности.

Кент Харстед регулярно приезжает в нашу страну. Он следил за проведением президентской кампании, был спецкоординатором миссии наблюдателей ОБСЕ на выборах депутатов в Беларуси. Харстед отмечал прогресс в ряде вопросов по проведению голосования. На встрече присутствовала и его коллега Каетана де Зулуета Овтрам - глава миссии БДИПЧ ОБСЕ. Почти две недели назад эта организация представила итоговый отчет наблюдателей.

Еще в феврале была создана экспертная рабочая группа, которая рассматривала рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по итогам президентских выборов. Некоторые пожелания учли при проведении парламентской кампании. Во время нынешнего визита в Минск представители ОБСЕ проведут ряд встреч в МИДе, Центризбиркоме и парламенте Беларуси.