Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности

5 Мая 2017 07:00

Об этом накануне заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей центральных и региональных СМИ Китая. Журналисты посещают нашу страну в рамках большого пресс-тура. Разговор касался развития гуманитарного сотрудничества и взаимодействия на международной арене. Ключевой темой стали экономические связи. Отвечая на вопрос об инициативе "Один пояс и один путь", Глава государства отметил, что она создает новые точки роста на пути своего следования и фактически перекраивает экономическую карту мира.

Еще одним шагом в развитии стратегического партнерства двух стран станет участие Беларуси в саммите "Один пояс и один путь". Он пройдет в первой половине мая в Китае. Запланирована и встреча Главы белорусского государства с Председателем КНР Си Цзиньпином. Во время встречи Президент подчеркнул, что Беларуси и Китаю важно продвинуться в экономических вопросах, в первую очередь, более оперативно привлекать инвесторов в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Немаловажно и межрегиональное взаимодействие, которое Глава государства назвал двигателем отношений двух стран.