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Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России
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26 Декабря 2016 12:01

Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России

Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко сегодня в Минске. В знак солидарности с российским народом в Беларуси приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В связи с событиями в России Президент Беларуси поручил правоохранительным органам обеспечить порядок в стране во время новогодних и рождественских праздников.

И сегодня Глава государства провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Речь шла о ресурсах, которые могут быть полезны для реального сектора. Главный вопрос - целесообразность и условия поступления кредитов, а также их соответствие государственным интересам.

 

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