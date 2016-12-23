Беларусь не может оставаться в стороне от трагических событий в России

26 Декабря 2016 12:01

Такое заявление сделал Президент Александр Лукашенко сегодня в Минске. В знак солидарности с российским народом в Беларуси приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

В связи с событиями в России Президент Беларуси поручил правоохранительным органам обеспечить порядок в стране во время новогодних и рождественских праздников.

И сегодня Глава государства провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Речь шла о ресурсах, которые могут быть полезны для реального сектора. Главный вопрос - целесообразность и условия поступления кредитов, а также их соответствие государственным интересам.