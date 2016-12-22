Беларусь-Малайзия. Всестороннее сотрудничество

19 Декабря 2016 21:00

Развивать взаимодействие политическое и экономическое без претензий и условий Беларусь готова с Малайзией. В эти дни в Минске с официальным визитом находится парламентская делегация азиатской страны. Несмотря на расстояние – почти в 9 тысяч километров - Минск и Куала-Лумпур расширяют сотрудничество. Взаимовыгодных сфер немало: от образования до машиностроения. Каждую из них сегодня обсудили во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. После состоялись переговоры спикера малайзийского парламента с председателями верхней и нижней палат парламента Беларуси. О больших планах Минска и Куала-Лумпур – Ксения Рабчинская.

Махеш Мутуирулан за 9 тысяч километров от дома уехал за дипломом. Сегодня он единственный в Беларуси студент из Малайзии. Признается, к настоящей зиме привыкнуть было не так сложно, как выучить язык. Через полгода он станет дипломированным врачом, а пока проходит практику в одной из столичных клиник.

Среди бонусов называет потрясающую природу, даже после моря и бесконечного лета, и доступность качественного образования. После окончания университета вернется домой и, говорит, обязательно расскажет знакомым, куда стоит ехать учиться.

Беларусь и Малайзия ближе, чем кажется, особенно, когда речь идет о совместных точках роста. Их сегодня стороны подробно обсудили во время встречи Александра Лукашенко со спикером Палаты представителей парламента Малайзии во Дворце Независимости.

А сделать предстоит немало – становится особенно понятно, когда речь заходит о планах и перспективах.

Несмотря на географию, за 10 месяцев этого года Беларусь и Малайзия наторговали на 130 миллионов долларов. Импортируем каучук, электронику, масла. Наша основная экспортная статья в Малайзию - это калий, 99 % всего портфеля поставок.

Акцент сегодня, в первую очередь, на расширение экспортных позиций. И что предложить партнерам в Беларуси – знают. Это и наши продукты, микроэлектроника, и естественно, белорусская машиностроительная классика.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ: "Мы видим, что наши продукты питания потихоньку завоевывают рынки и в Китае, и в Индии, и во Вьетнаме. Уверен, что завоюют и в Малайзии, и в других странах Юго-Восточной Азии. И самое главное, что Малайзия в последние годы, идя по примеру Сингапура и Южной Кореи, сразу в век новой экономики XXI века провозгласила амбициозные программы и в области информационной экономики, и в целом в области экономики знаний. И здесь наш потенциал, накопленный с нашими научными кадрами, может начать успешно работать вместе с Малайзией".

Именно поэтому в программе визита и Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень".

Готовы в нашей стране обсудить и экспорт инноваций – совместную работу в сфере IT. Впрочем, кроме высоких технологий в Малайзии помнят и о земле – страна заинтересована в поставках сельхозтехники. Уже завтра малайзийская делегация сядет за стол переговоров с маркетологами тракторного завода. Гостей познакомят со всей линейкой – более 120 экземпляров. Среди них – модели с кондиционерами, что будет очень кстати во влажном экваториальном климате.

Дмитрий Счастный, заместитель директора маркетинг-центра по дальнему зарубежью ОАО МТЗ: "Малазийский рынок для нас интересный. Мы пытались на него поставлять технику, и в принципе были пробные поставки. Технику мы туда поставляли от 35-ти до 90 включительно. Есть отягощающие обстоятельства. Первое - это длинное логистическое плечо, что увеличивает стоимость техники, входящей на рынок; и добавленная стоимость, которая формируется при уплате всех таможенных пошлин, которые для нас выше, чем для местных производителей".

Именно поэтому сегодня на высшем уровне шла речь и о создании совместных предприятий. Из Малайзии мы могли бы торговать на всем огромном рынке АСЕАН. Это 10 стран с населением более полумиллиарда человек. Эксперты видят в Малайзии существенные инвестиционные возможности. Здесь еще предстоит поработать над договорно-правовой базой, но интерес есть, а, значит, удастся и кооперациянесмотря на кажущиеся отличия.

Юрий Шевцов, политолог: "Рынки этих стран необычны для нас. Мы не знаем их языков, их менталитета, у нас только-только стали выстраиваться какие-то опорные точки в этом регионе. Через эту сложность, через этот период проходили многие страны, которые приходили в Юго-Восточную Азию. Сегодня через этот период надо пройти и Беларуси. Но на выходе может получиться интеграция или доступ к очень доходным и очень перспективным быстрорастущим рынкам".

Сегодня стало известно, что прорабатывается и возможность официального визита Главы государства в Малайзию. Президент поручил подготовить насыщенную повестку дня по всем направлениям сотрудничества. Почти 9 тысяч километров между Минском и Куала-Лумпуром не расстояние, когда речь идет о партнерских отношениях на равных, без оговорок и условий.

И сегодня фундамент укрепился еще одной договоренностью. На межпарламентском уровне. В Палате представителей два спикера скрепили подписями знаковый документ.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Малайзии без малого четверть века. Двухсторонние контакты налажены на уровне МИДов, но лучше всего развиваются межпарламентские связи. Встречи делегаций палат представителей двух стран проходят ежегодно с 2012 года на полях Межпарламентской ассамблеи АСЕАН. И вот сегодня новый этап в отношениях: подписан меморандум о межпарламентском сотрудничестве.

Во время встречи в парламенте звучит: потенциал отношений не реализован.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На сегодняшний день у нас есть необходимая основа для того, чтобы углублять наш политический диалог, развивать торгово-экономические отношения, развивать наше сотрудничество в области культуры, науки, образования, здравоохранения".

Чуть позже уже в верхней палате белорусского парламента председатель Совета Республики Михаил Мясникович еще раз подчеркнет: мы готовы сотрудничать во всех сферах. Впрочем, визит Пандикара Амина Мулиа на этом не завершается: завтра в программе посещение сразу нескольких белорусских промышленных гигантов и знакомство со страной через призму культуры и истории. Малазийских гостей ждут в Мирском замке и Музее Великой Отечественной войны.