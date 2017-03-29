Беларусь и Всемирный банк намерены продолжить плодотворное сотрудничество

30 Марта 2017 07:01

Перспективы взаимодействия накануне обсуждались на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с топ-менеджерами финансовой организации - старшим вице-президентом по операционным вопросам Кайлом Питерсом и вице-президентом по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Глава государства выразил благодарность гостям за установившийся уровень сотрудничества. Всемирный банк готов и далее оказывать Беларуси содействие в повышении конкурентоспособности продукции, диверсификации и модернизации производств.

В свою очередь Кайл Питерс отметил, что все программы Всемирного банка реализуются в нашей стране очень качественно. Сейчас Беларусь и Всемирный банк верстают новую стратегию партнерства - на ближайшие четыре года. Известно, что дотации получат несколько сфер - образование, ЖКХ, медицина.