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Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко c 25-летием установления дипломатических отношений
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27 Декабря 2016 09:10

Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко c 25-летием установления дипломатических отношений

Беларусь и Украина сегодня отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Со значимой датой украинского Президента Петра Порошенко поздравил Глава белорусского государства. 

За период независимости странам удалось выстроить прочную систему двустороннего сотрудничества, основанную на открытости, доверии и равноправном взаимодействии. Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем братские связи будут крепнуть и развиваться на благо двух народов.

 

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