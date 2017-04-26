26 Апреля 2017 19:02

Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко, посещая в Украине атомную станцию, на которой в апреле 1986 года произошла техногенная катастрофа.

В Чернобыле Александра Лукашенко встретил лично Петр Порошенко. Вместе главы государств почтили память погибших ликвидаторов. Возложили цветы к "Стене памяти" мемориального комплекса "Героям Чернобыля". Президенты также посетили площадку хранилища отработанного ядерного топлива и ознакомились со строительством нового безопасного защитного сооружения над четвертым энергоблоком ЧАЭС. Этот объект является многофункциональным комплексом для преобразования разрушенной станции в экологически безвредную систему. Александр Лукашенко и Петр Порошенко обратили сегодня особое внимание на работы по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, поскольку это затрагивает интересы жителей обеих стран.

Ответный визит Петра Порошенко в Беларусь состоялся сегодня же. Президенты посетили Свято-Михайловский храм в Лясковичах, где зажгли свечи в память о жертвах чернобыльской аварии. А после главы государств пообщались с жителями агрогородка.

В формате один на один главы государств обсудили конкретные проекты двустороннего партнерства. В частности, Беларусь и Украина активизируют работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики. Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. В свою очередь Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить летом официальный визит в Украину. Подробности - в "Панораме".