Беларусь и Сербия сверяют свои позиции

27 Января 2017 21:15

Беларусь и Сербия - давние партнеры - сверяют свои позиции. Сегодня с главой правительства этой страны, находящимся у нас с официальным визитом, встретился белорусский лидер. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что отношения были и остаются братскими, а в торговле и инвестициях страны равновелики и взаимно дополняют друг друга. При этом тактическая цель - восстановить объемы торговли до четверти миллиарда долларов. Стратегическая задача - устранить все болевые точки в отношениях и двукратный рост товарооборота. По мнению Президента, эта цель абсолютно реальна. На тех же позициях стоит и премьер-министр Сербии. Александр Вучич особо подчеркнул важность дорожной карты, подписанной накануне, и проектов по поставке и сборке городского и спецтранспорта. Кроме того, премьер сделал акцент на развитии взаимного инвестиционного партнерства - от недвижимости до фармацевтики. С подробностями Андрей Кривошеев.

Откровенность - это, пожалуй, главная характеристика Беларуси в Сербии. Вчера, сегодня и завтра. В истории не отрекаемся от братства, но честно признаем в том числе и свою постсоветскую вину за югославскую трагедию. Сегодня через экономику, культуру и духовность сближаем народы, но откровенно отмечаем: в торговле недоросли даже до политического уровня. Завтра в стратегии намерены удалить все болевые точки и для начала восстановить наш пиковый уровень торговли в четверть миллиарда долларов. Дальше рост и инвестиции. Именно за эту откровенность Минск ценят в Белграде. Говорят так: "и родственники бывает лукавят, но не братья-белорусы". И это и откровенно, и объективно.

Откровенно о близости Беларуси - в сербской прессе. Два дня визита заставили коллег буквально работать в круглосуточном режиме. Лишь на одном, но самом популярном в Сербии портале "Информер" десяток статей о минском векторе. О втором открытии Беларуси, ее экономики, честной и принципиальной политике, контрактах и инвестпроектах написали все ведущие СМИ республики. Атмосфера статей, сюжетов и, что важнее, сотен комментариев к ним сквозит благодарностью и оптимизмом. По мнению сербов, визитами Президента и премьера открыта ни много ни мало новая эра в отношениях братьев - Минска и Белграда.

Графика Комментарии с форума:

1: Новая эра в отношениях между двумя государствами. Выгода будет для каждой из сторон.

2: Отличная новость для всех граждан Сербии - сотрудничество с Беларусью укрепляется. А это означает улучшение в экономике Сербии.

3: Именно братские отношения между двумя странами стали импульсом для развития сотрудничества и подписания соглашений.

4: Беларусь является нашим другом, нашу дружбу надо поддерживать и тесно сотрудничать.

Братство двух народов подчеркивает даже не столь сухой как обычно протокол встречи. По холлам Дворца Независимости внушительная сербская делегация, а тут с премьером еще и министры экономики и обороны, посол и ключевой помощник по внешней политике ступают легко и непринужденно, как дома. Та же домашняя атмосфера и в приветствии Президента.

Драгомир Карич, почетный консул, депутат, инвестор и просто искренний друг. Ему уже сложно делить Сербию с Беларусью. Отсюда шутливый укор Президента - где пропали?

Тот же укор, но уже от сербов белорусскому лидеру. Здесь помнят мужество Александра Лукашенко во время боевых действий, помнят, как не самая богатая Беларусь помогала восстанавливать страну, как непреклонно держит удар за сербский суверенитет, помнят и помощь в страшное наводнение 14-го. Но сам Президент давно не был в Белграде с визитом, а здесь его ждут.

Комментарии из сербских ресурсов:

5: Лукашенко - феноменальный Президент. Мы ожидаем, что он посетит Сербию в ближайшее время.

6: Достаточно упомянуть тот факт, что когда Сербия подвергалась жестоким бомбардировкам, Президент Лукашенко прилетал в Белград. Этого мы никогда не забудем. Спасибо Беларуси.

7: Лукашенко - честный и верный друг Сербии и сербского народа. Это еще раз подтвердилось во время наводнения в 2014 году.

8: Мы братские народы, должны поддерживать друг друга. Лукашенко - это человек, который может нам помочь. Военно-техническое сотрудничество является правильным шагом. Это будет много значить для Сербии.

Словно почувствовав настроение сербов, Президент именно с истории отношений и визитов начинает диалог с премьером Вучичем. Откровенно признаваясь, да, ощущаем часть вины за развал Югославии, да, давно не было визита в Сербию, но наше братство равновеликое. Мы оберегаем, поддерживаем и развиваем друг друга все последние 2 десятилетия. И эта позиция неизменная.

В мировой неразберихе - санкциях, войнах и скандальных выборах - Беларусь и Сербия одинаково в непростом положении. Белграду приходится маневрировать между Москвой и Брюсселем, выстраивая экономику и укрепляя суверенитет. За это, кстати, сербов, как и нас, часто упрекают в "политических поворотах и разворотах". Мол "ушли братушки на Запад". При этом братство меряют деньгами. Белорусы напротив братство укрепляют экономикой. На пике были в 2015 - четверть миллиарда долларов, но в прошлом году объективно просели. Президент подчеркивает - мы можем и знаем, как наверстать, а после нарастить товарооборот.

Уверенность премьера - это дорожная карта отношений, десяток договоров и контрактов, подписанных вчера с правительством. Их готовили по поручению двух лидеров, определили сферы и технологии, где можно выгодно и оперативно наверстать 2016 и подняться к новому рубежу в полмиллиарда. В основе городская и специальная автомобильная техника, включая экспериментальные, электробусы и мобильные пожарные станции. Здесь же соглашение по ВПК и фармацевтике, в продовольствии и банковском секторе, туризме и региональном партнерстве.

Отдельно широкий блок инвестиционного партнерства. Яркий форпост его в Минске два премьера спустя всего пару часов после встречи с Президентом открывают на грандиозной стройплощадке возле Национальной библиотеки. Бизнес-центру и торгово-развлекательному комплексу Dana Mall с сербским инвестором и в символичных цветах белорусского флага дают торжественный старт.

Сегодня в столице возводятся сразу два крупных совместных строительных инвестпроекта: "Минск Мир" и "Маяк Минска". Последний площадью в 1 млн квадратных метров почти готов.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Символично, что в марте 2013 года Президент Сербии, находясь в Минске в рамках своего первого официального визита, закладывал фундамент комплекса зданий, где мы сейчас находимся. Сегодня председатель правительства Сербии в ходе своего первого официального визита в Беларусь открывает комплекс Dana Mall.

Торговля - на первом и втором этажах, развлечения и фуд-корт - на третьем. Площадь без малого 100 тысяч квадратных метров. Это как 14 стадионов или 60 хоккейных площадок. Но если в спорте мы соперники достойные, то здесь столь же достойные бизнес-партнеры. Пока в новом центре хватает вакантных павильонов, но уже скоро здесь появятся ведущие мировые бренды, которых раньше не было в нашей стране.

Драгомир Карич, председатель совета директоров компании "Дана холдингс": "Здесь будут бренды белорусских и сербских предприятий. Самое главное, что до конца года здесь будет работать 5 тысяч человек. Это новые рабочие места, новые технологии, чью подготовку уже компания делает".

Визит в Минск еще и повод обратиться к общим духовным корням. Храм-памятник в честь Всех святых - один из фундаментов православия в Беларуси. Такой у нас один. А для христианской Сербии это еще и маяк христианства и памяти всем воинам-защитникам. Их память чтим особо.

Крипту храма открывают тяжелые двери. Весом в тонну. В основе композиции бронзовые барельефы. В центре каждого фрагмент белорусской и общеславянской истории. Неслучайно открыть врата настоятель отец Федор доверяет гостю.

В крипте Александр Вучич затеплил свечу от огня Негасимой лампады, привезенного из Иерусалима, а также прошел в помещение-усыпальницу. Здесь захоронены останки неизвестных солдат - участников Отечественной войны 1812 года, а также Первой и Второй мировой. Есть и урна с прахом узников лагеря смерти Тростенец, в нем обрывалась жизнь и сербских мучеников.

Для православных Сербии студентка минской Академии искусств написала икону с ликом Иоанна Предтечи, ее передадут в Белград в храм Святого Саввы со статусом "кафедральный". Это один из самых крупных православных храмов в мире. В завершение визита для официальной делегации выступили белорусские музыканты. На скрипке соло исполнила лауреат Президентского фонда по поддержке талантливой молодежи Юлия Лебеденко.

А многоголосием поразил Всехсвятский мужской хор. А капелло исполнили сербскую песню ("Вера вечна православна"). На языке оригинала и без акцента.

Именно так на одном языке, искренне Беларусь и впредь будет говорить с Сербией о политике, экономике, духовности, культуре, национальных интересах и суверенитете. Именно так говорят о главном братья.