Беларусь и Сербия договорились наращивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество

28 Января 2017 09:04

О конкретных направлениях дальнейших совместных действий шла речь на встрече Президента Александра Лукашенко с председателем правительства Сербии Александром Вучичем. По словам Главы государства, Беларусь никогда не прекращала сотрудничество с Сербией и не намерена этого делать в будущем. Вместе с тем, Александр Лукашенко выразил обеспокоенность снижением белорусско-сербского товарооборота, которое наблюдается в последнее время. Необходимо найти и устранить болевые точки этого снижения, а также определить пути для достижения более высокого уровня взаимной торговли.

В свою очередь председатель правительства Сербии согласился с необходимостью укрепления белорусско-сербского сотрудничества в политике, экономике, в том числе существенного наращивания товарооборота с Беларусью. Александр Вучич поблагодарил белорусскую сторону за огромную поддержку в сохранении целостности и суверенитета Сербии.