20 Апреля 2017 21:01

Беларусь и Нижегородская область рассчитывают выйти на уровень товарооборота в миллиард долларов. Новую планку сегодня поставили по результатам переговоров Президента Александра Лукашенко с губернатором российского региона Валерием Шанцевым. Беларусь и Нижегородская область - давние и надежные партнеры. Создана солидная база для производственной кооперации. В российском регионе налажена сборка белорусских лифтов, открыт Торговый дом "Белшина", работают дилеры Гомсельмаша, "Амкодора", МТЗ и МАЗ. При этом стороны готовы развивать сотрудничество. Активно. Среди ближайших перспектив - строительство объектов под ключ, АПК, гуманитарная сфера. Вместе с тем, как подчеркнул Глава государства, на фоне позитивных тенденций некоторые российские телеканалы занимаются различными инсинуациями. Что вызывает вопросы… Продолжит тему Илона Красутская.

Появление на улицах Минска российского триколора - явление привычное. Ровно, как и постоянно, на слуху тема союзной интеграции. Недавняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Кроме того, укрепляем межрегиональное сотрудничество. Принимаем российские делегации во главе с губернаторами. У журналистов, безусловно, есть своя статистика. Пожалуй, самые частые гости из Нижегородской области. Им лучше других знакомы интерьеры Дворца Независимости.

С 2005 года регион возглавляет Валерий Шанцев. Человек опытный. Почти десять лет проработал на посту вице-мэра Москвы. Еще с тех времен не то, что знаком - хорошо дружен с Александром Лукашенко. Как правило, количество визитов российских делегаций синхронно календарю. Кто-то приезжает впервые, кто-то раз во второй. Но в этом плане Валерий Шанцев абсолютный рекордсмен, в Минске шестой раз. Это традиция. Приезжает весной, непременно в апреле.

Нижний Новгород и первые ассоциации. Промышленный центр России. Город на Волге. Изделия ремесленников - с узором хохломы. А еще легендарные автомобили "Волга", "Чайка" и "Победа". Мечты каждого советского гражданина сходили с конвейеров Горьковского автозавода. На авиастроительном предприятии сейчас выпускают истребители МиГ-29. Они стоят на вооружении многих стран мира. В области есть и единственный в России производитель "черных ящиков". Хорошо знают в регионе и о Беларуси. Налажена сборка лифтов, открыт Торговый дом предприятия "Белшина". Работают дилеры МТЗ, МАЗ, Амкодора. На полках местных магазинов обязательно белорусская молочка.

Впрочем, для крупнейшего центрального региона России Беларусь - торговый партнер номер 1. Мы впереди Нидерландов и Бельгии. Хороший пример не только для других российских областей, стран-партнеров и тех, кто часто говорит об экономическом кризисе.

В прошлом году - 7-процентный рост товарооборота. Итого - более полумиллиарда долларов. Правда, у Валерия Шанцева в документах куда большая цифра. Нет никакой ошибки. Ведь по некоторым направлениям сотрудничество между республикой и российским регионом осуществляется не напрямую. И некоторые суммы попадают в общий торговый зачет с Россией. Сегодня на встрече во Дворце Независимости речь шла о новой планке.

Сегодня Валерий Шанцев горд результатами в АПК. А изначально опыта в данной сфере было немного. В московской мэрии чиновник занимался несколько другим профилем работы. За пример взяли подход страны-соседки. Теперь регион полностью обеспечивает себя зерном и овощами. Александр Лукашенко и далее предлагает активнее использовать белорусские технологии.

Крупнейший совместный проект - в энергетической сфере. Нижегородская компания "Атомстройэкспорт" участвует в строительстве и проектировании блоков белорусской АЭС. Кроме того, кадры для атомной станции готовят в вузах российского региона. Президент предлагает не останавливаться на одном проекте.

Очевидно, Александру Лукашенко губернатор импонирует не только как государственный деятель, но и человек. В свойственной манере белорусский лидер был настроен на предельно откровенный разговор. Прямота и открытость касались как видения перспектив двустороннего сотрудничества, так и оценки последних событий. Бросают ложку дегтя - в бочку меда. Так Глава государства прокомментировал некоторые публикации в российских СМИ, которые касаются отношений с Беларусью.

Казалось бы, сомнения отдельных скептиков Александр Лукашенко и Владимир Путин развеяли пару недель назад во время личной встречи в Санкт-Петербурге. Почти 6 часов переговоров. Насыщенная повестка встречи. По итогам - оба лидера подтвердили: на двустороннем трэке - все в порядке. В отношениях стран не осталось неразрешенных вопросов.

Тем не менее, в российских СМИ периодически возникают разного рода домыслы и инсинуации. Не реагировать уж точно не в стиле нашего Президента.

Нижний Новгород сейчас напоминает одну большую стройку. В следующем году в числе других городов России примет грандиозный праздник футбола - чемпионат мира.

В преддверии мундиаля строить придется много. Главный стадион, гостиничные комплексы, необходимая инфраструктура: парковки, дороги. Здесь снова рассчитывают на помощь белорусских коллег, за плечами которых мировое первенство по хоккею и подготовка к Европейским играм 2019 года.

Беларусь обновит всю линейку нижегородского транспорта. Кстати, Валерий Шанцев из тех, кого называют "народный губернатор", предпочитает личный тест-драйв. Будь то кабина белорусского трактора или лифта. Вот и сегодня из авто представительского класса пересел на электробус. Отечественную новинку губернатору показали на заводе "Белкоммунмаш".

Вот уже как 12 лет за промоушен взаимных интересов в торговле, науке, гуманитарной сфере между Минском и Нижегородской областью ответственен Совет делового сотрудничества. Встречаются ежегодно. Непременно визируют взаимовыгодные договоры. Из последних – поставки автокомпонентов, оборудования от Могилевлифтмаша.

О развитии двухсторонних связей сегодня шла речь и в правительстве. С белорусской стороны в российском регионе уже успешно работает несколько товаропроводящих сетей. Обширно представлены пищевая, машиностроительная и легкая промышленность. Белорусский премьер предлагает принципиально новые проекты.

Традиционная часть визита зарубежных делегаций - посещение площади Победы. У монумента в центре Минска отныне венок и от губернатора Нижегородской области. Этот российский регион, как и многие другие, во времена Великой Отечественной понес колоссальные потери.

С начала года в Минске побывали делегации Ставрополья, Костромской, теперь Нижегородской области. Как правило, визиты трехдневные. Серьезные люди настроены на серьезный диалог и не спешат покидать Минск. Вот и делегация Нижегородской области завтра посетит предприятие по выпуску компонентов для дорожно-строительных, сельхоз- и коммунальных машин "Салео". А сразу после вместе с губернатором в аэропорт. Заранее оставили ответное приглашение. Безусловно, принимаем. И даже если путь неблизкий, неважно Сахалин, Предкавказье или город на Волге. Беларусь по-прежнему делает особую ставку на развитие межрегионального сотрудничества - фундамент отношений Беларуси и России