Беларусь и Молдова рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов

Необходимость выхода на плодотворное сотрудничество сегодня подтвердили президенты Александр Лукашенко и Игорь Додон. В рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке лидеры обсудили экономические перспективы.

Минск сегодня входит в первую десятку торговых партнеров Кишинева. Примерно четверть молдавского вина экспортируется на белорусский рынок. А импортируют - наши тракторы, троллейбусы, лекарства и продукты питания. Президенты Беларуси и Молдовы поддержали идею открытия торговых домов в столицах двух стран.