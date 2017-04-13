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Беларусь и Молдова рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов
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14 Апреля 2017 09:00

Беларусь и Молдова рассчитывают нарастить товарооборот до полумиллиарда долларов

Необходимость выхода на плодотворное сотрудничество сегодня подтвердили президенты Александр Лукашенко и Игорь Додон. В рамках саммита ЕАЭС в Бишкеке лидеры обсудили экономические перспективы.

Минск сегодня входит в первую десятку торговых партнеров Кишинева. Примерно четверть молдавского вина экспортируется на белорусский рынок. А импортируют - наши тракторы, троллейбусы, лекарства и продукты питания. Президенты Беларуси и Молдовы поддержали идею открытия торговых домов в столицах двух стран.

  

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