Беларусь и Китай планируют наладить более тесное взаимодействие в правоохранительной сфере

11 Апреля 2017 07:01

Об этом шла речь накануне на встрече Президента Александра Лукашенко с министром общественной безопасности КНР Го Шэнкунем. Минску в преддверии ІІ Европейских игр интересен и может быть полезен китайский опыт подготовки и обеспечения порядка на масштабных спортивных соревнованиях, ведь Китай принимал Олимпийские игры в 2008-м. Стороны отметили необходимость объединения усилий в борьбе с мировыми вызовами и угрозами.

Также Президент накануне встретился с генеральным прокурором Китая Цао Цзяньмином. Александр Лукашенко отметил, что между странами налажены отношения не только на высшем уровне, но и межведомственные связи. Минск и Пекин намерены активизировать контакты и в борьбе с экономическими преступлениями. Визиты гостей из Китая в Беларусь знаковые. Фактически, они являются подготовкой переговоров лидеров двух стран, которые, как ожидается, состоятся в мае.