Беларусь и Китай договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям

16 Мая 2017 21:03

Сегодня завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Его итоги станут предметом пристального анализа специалистов. Он - впереди. Но уже сейчас с уверенностью можно констатировать: отношения Беларуси и КНР развиваются по нарастающей и переживают, пожалуй, лучшие времена за весь период их существования.

Сегодня Александр Лукашенко в статусе особого гостя форума встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер подчеркнул особую роль Китая для нашей страны, а также поделился впечатлениями от участия в масштабном форуме "Один пояс и один путь". К слову, и это особо отметил белорусский лидер, саммит стал платформой для двусторонних переговоров. В частности, стороны подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, говорили о возможности взаимного введения безвизового режима, создании рабочей группы по борьбе с терроризмом, о выделении Беларуси кредита в миллиард долларов. А еще в рамках форума прошли тет-а-тет переговоры с лидерами стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. Итоги визита - у Илоны Красутской.

В Пекине 11 часов, по минскому времени - 6 утра. Два дня насыщенных переговоров, нон-стопом заседания масштабного форума "Один пояс и один путь". Но, судя по улыбкам и бодрому внешнему виду, политики ничуть не устали. Впрочем, к разнице часовых поясов у Главы белорусского государства стойкий иммунитет. Нынешний визит Президента в Китай юбилейный: 10-ый. Менее чем через час борт номер один должен вылететь из пекинского аэропорта. Но прежде, снова личная встреча. К формулировке "не только с коллегой", журналисты уже давно добавляют "скорее с добрым другом" - лидером КНР Си Цзиньпином. Сначала несколько слов вне политики. Александр Лукашенко эмоционально делится впечатлениями о форуме. Выступление главы Китая белорусский лидер назовет ярким, мощным и конкретным. Особенно перед камерами статус политика предполагает сдержанность, однако по мимике очевидно, эти слова много значат для лидера КНР. На память об этой исторической встрече политики обмениваются подарками.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "В последние годы наши с Вами отношения становятся все более тесными, мы неоднократно проводим двусторонние и многосторонние встречи и можем обмениваться мнениями по широкому спектру вопросов. Каждая сфера наших отношений непрерывно развивается. За 25 лет дипломатических отношений двустороннее взаимодействие всегда было стабильным. В сентябре прошлого года мы установили отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Тем самым взаимодействие наших стран вышло на новый уровень. Дружба между нашими странами будет развиваться независимо от любых обстоятельств. Для нас открываются все новые и новые перспективы".

И, разумеется, больше лидеры говорят об экономике и двусторонних договоренностях. Кредит в миллиард долларов. Такую сумму Китай выделит Беларуси для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Еще столько же для апгрейда пищевой промышленности.

Строительство. От Китая поддержка по возведению соцжилья - это отражено в межправсоглашении о технико-экономической помощи. Этот же документ способствует развитию международных грузовых перевозок и строительства экономического пояса Шелкового пути. Вместе создаем рабочую группу по борьбе с терроризмом. Заинтересованы и в расширении военно-технического сотрудничества.

Кроме того, с такой же завидной частотой, как лидеры Беларуси и Китая, вскоре смогут обмениваться визитами туристы и бизнесмены. Страны ведут переговоры по введению безвизового режима до 30-ти дней.

В Китае Александр Лукашенко в статусе особого гостя саммита. В Пекине состоялся главный экономический форум пятилетия - "Один пояс и один путь". Участники: лидеры из 29-ти стран. 110 делегаций. Подобные саммиты - отличная переговорная площадка, хорошая возможность встретиться с коллегами, обсудить текущее состояние и перспективы двусторонних отношений.

На полях форума Александр Лукашенко провел переговоры с лидерами стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки. А на заседании круглого стола глав государств наш Президент озвучил инициативы белорусской стороны. В тезисах преимущественно о совместном развитии. Белорусский лидер призвал использовать историческую возможность для перехода к мирному и взаимовыгодному сотрудничеству. Таким принципом руководствуемся, выстраивая отношения с ближайшими союзниками и географически самыми далекими партнерами.

Идею строительства нового Шелкового пути, который соединит Европу и Азию, в 2013 году предложил председатель КНР Си Цзиньпинь. Это будет транспортная сеть от Тихого океана до Балтийского моря, при этом сократятся барьеры для торговли и инвестиций. Наша страна первая в Европе и одна из первых в мире поддержала инициативу лидера КНР и активно включилась в создание нового пояса Шелкового пути. Эксперты называют Беларусь одной из узловых платформ концепции в Евразийском регионе.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси: "Конкретные перспективы в ближайшие годы по реализации этой концепции на территории Беларуси - это десятки тысяч новых рабочих мест, это возможности для более быстрого роста заработной платы. Это новые возможности по расширению географии и объема экспорта, это возможность покупки нашими предприятиями более дешевых комплектующих, чтобы создать более прибыльные изделия на их основе".

Вместе с Китаем мы возводим индустриальный парк "Великий камень". И это не только инфраструктура и бизнес на десятки миллиардов долларов, еще и новая правовая база отношений, во многом образцовая для мира. Индустриальный хаб - крупнейший в Центральной и Восточной Европе. Этому проекту особое внимание уделяют оба лидера.

Неслучайно, отправляясь с визитом в Китай, Александр Лукашенко подписывает указ об упрощении условий работы в индустриальном парке. А в заключительный день большого саммита председатель Китая ставит индустриальный парк в пример всему миру.

Те, кто пристально следят за новостями из мира политики, знают: частота контактов по линии Беларусь - Китай отличается завидным постоянством. Во Дворце Независимости непременно высокопоставленные гости из КНР. Топовые бизнесмены и ближайшее окружение лидера Китая Си Цзиньпина. Ведь в большой политике мелочей не бывает. И именно личные отношения, как правило, вытягивают экономику. Нужно ли говорить больше? Сам лидер КНР не раз публично заявлял о том, что Президент Беларуси его самый близкий друг.

Эксперты констатируют: сотрудничество Беларуси и Китая переживает лучшее время в истории двусторонних отношений. Только в статусе Президента Александр Лукашенко посещал Китай 10 раз. Весьма красноречивый показатель того, в каких отношениях находятся страны. Последние годы взаимная торговля стабильно превышает планку в 3 миллиарда долларов. А уровень кредитно-инвестиционного сотрудничества приближается к 20.

"БелДжи", кредитование проектов Белорусской железной дороги, модернизация Оршанского льнокомбината. И это только верхние строчки в многочисленном списке проектов.

Георгий Гриц, заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси: "Еще я отметил бы очень знаковый проект, так называемый кибер-Шелковый путь. И с этой точки зрения определена компания, что будет курировать этот путь - это "Алибаба групп", это Джек Ма, один из самых богатых китайских бизнесменов. Плюс у нас, кроме логистического, сухого порта, хаба, который был открыт недавно, есть такой формат, как ПВТ. КНР готова выделить более 25 млрд. долларов прямых инвестиций на инфраструктурные проекты, и порядка 10 млрд. льготных кредитов - как раз многие эксперты и говорят, что это наиболее финансово обеспеченный глобальный проект в мире".

Три кита, на которых строятся белорусско-китайские отношения, - совместный индустриальный парк, торгово-экономические результаты визитов на высшем уровне и межрегиональное сотрудничество. Еще одна из главных задач - развивать взаимодействие с провинциями Китая. Знаем по опыту: без этого не добиться экономических успехов.

В любых двусторонних отношениях не обходится без проблем и достижений. Все это - опыт, на котором и выстраивается прочное взаимодействие. Да, первым начинать всегда сложнее и ответственнее. Когда-то Беларусь сделала смелый шаг и не прогадала - стала жемчужиной в центре Экономического пояса Шелкового пути. И это уже не только исторический факт. Пример и ориентир, как выстраивать отношения, для других государств. Успешный ли? Всегда лучше судить со стороны.

По итогам саммита в Пекине 68 стран подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в рамках инициативы "Один пояс и один путь".