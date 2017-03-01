Беларусь и Грузия заинтересованы в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях

1 Марта 2017 21:01

Таков итог официальных переговоров президентов Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили. Сегодня - первый день официального визита в нашу страну грузинского лидера. Сначала переговоры глав государств прошли в формате один на один, затем в расширенном составе. Встреча с глазу на глаз длилась около 3 часов. Спектр затронутых тем - от общего исторического прошлого до развития торгово-экономического взаимодействия. Сегодня о сотрудничестве Минска и Тбилиси можно говорить только с оптимизмом. В политике проблем нет, а товарооборот между странами за последний год вырос на 60%. Но все же основной ориентир - на переход от простой торговли к промышленной кооперации. О намеченных планах, подписанных документах и новых инициативах - Илона Красуцкая.

Он должен был стать врачом или мог остаться тренером по футболу, но попал… в аграрии. Съемочной группе Агентства теленовостей представляется: уже 3 месяца как экс-руководитель. Но здесь, на родном предприятии, с ним по привычке решают любые вопросы. Более 20 лет Демико Надирашвили проработал во главе СПК "Ольговское". Одно из самых успешных сельхозпредприятий не только в Витебской области, но и республике.

Если Демико Надирашвили - самый известный грузин в Витебской области, то этот "Беларус" известен всей Грузии. В Закавказье бренд МТЗ на слуху еще со времен Советского Союза. На полях - 18 000 тракторов минского производства.

В ближайшее время грузинскую прописку получат еще 90 малогабаритных машин. Завсегдатаи винодельческих регионов после масштабного обновления. Новые модели устойчивы в условиях сложного рельефа. 3 сотни тракторов ежегодно будут собирать совместно. В Тбилиси организуют сборочное производство на площадке Грузинского технологического университета.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украине и Грузии ОАО МТЗ: "Прорабатываем проект по организации сборочного производства тракторов от 30 до 50 лошадиных сил. Это номенклатура одного из наших филиалов. Сборку которых планируется организовать в Грузии с участием наших партнеров. В качестве одного из партнеров, который оказывает техническую, консультационную, информационную поддержку, - одно из высших учебных заведений Грузии".

Впрочем, Минский тракторный - из нескольких десятков белорусских брендов, которые усилили присутствие на закавказском рынке. Специально для Грузии наша страна создает малогабаритный картофельный комбайн. В тбилисских новостройках вскоре появятся и кабины от Могилевлифтмаша. Еще одним шагом на сближение станет совместное предприятие по производству лифтов. Нет отбоя от клиентов и у Пинскдрева. Новые коллекции в Тбилиси расходятся на ура. Скоро филиал откроется и в Батуми. В прошлом году Грузия оценила и поезда "Штадлер", которые собирают в белорусском Фаниполе. Наша страна активно рекламирует и свою новинку - электробусы - это гибрид троллейбуса и автобуса. Впрочем, на улицы и дороги грузинских городов Беларусь готова поставить широкую линейку общественного и коммунального транспорта.

В том числе и эти проекты - продолжение реализации договоренностей, которых достигли в апреле прошлого года во время первого в истории официального визита Александра Лукашенко в Грузию. Тогда Минск и Тбилиси подписали 15 совместных документов и условились: двусторонний товарооборот должен достичь 200 миллионов долларов. Страны решили создавать совместные производства и вместе торговать на рынках ЕЭС.

И действительно, с тех пор на двустороннем треке исключительно хорошие новости. Товарооборот между странами за последний год вырос на 60%. Приблизился к сотне миллионов долларов. Белорусский экспорт разнообразили 125 новых позиций. Наша страна стала одиннадцатым по величине партнером Грузии. Активные встречи бизнеса, масштабный форум в Минске. Национальная выставка белорусских товаров в Тбилиси. И ключевое событие за несколько дней до 2017 - открытие белорусского посольства в Грузии.

Все эти дни информационные ленты пестрели заголовками о предстоящей встрече двух президентов в Минске. Лайнер грузинского лидера приземлился вчера поздно вечером.

Белорусская столица встретила гостя не совсем весенней погодой. В Минске хоть и +7, но из-за дождя по ощущениям куда холоднее. А вот в столице Грузии солнечно и плюс 15. Зато в двусторонних контактах обеих стран нет никакой прохлады и совсем безоблачно. Только теплые отношения поддерживаются много лет.

Церемония проходит в атриуме Дворца Независимости - именно здесь начинается встреча всех именитых гостей. Гимн Грузии до этого дня здесь еще не звучал. Неизменно красивый атрибут всех государственных праздников Беларуси - выступление роты почетного караула. Нынешняя церемония дала старт большому переговорному дню.

Во Дворце Независимости Георгий Маргвелашвили впервые. Любопытство грузинского лидера выдает взгляд вверх. Поэтому для гостя Александр Лукашенко сразу устраивает небольшую экскурсию. По дороге в Каминный зал два лидера остановились у стенда со слуцким поясом. Александр Лукашенко рассказал коллеге об истории этого национального достояния. И, безусловно, на память об историческом визите снимок на фоне символа белорусской государственности.

Официальный визит грузинского лидера - двухдневный. Поэтому протоколы двух стран постарались сделать повестку дня максимально насыщенной. Кроме переговоров во Дворце Независимости, еще более десятка мероприятий. Впрочем, не нужно быть опытным дипломатом. Известный факт: президенты редко придерживаются временных рамок. Впрочем, все, как любят журналисты. Диалог на высшем уровне - это всегда экспромт и непредсказуемый сценарий, гарантия громких заголовков.

Традиционно пресса гадала, с чего же начнут разговор политики. В анонсе встречи двух президентов ключевой темой значилась экономика. На правах хозяина Александр Лукашенко берет слово первым. Но сначала о героическом прошлом, ментальной близости и братских отношениях между народами, которые в это неспокойное время куда важнее контактов.

Накануне визита в Беларусь грузинский лидер дал большое искреннее интервью программе "Крупным планом". Рассказал о перспективах белорусско-грузинских отношений, интеграции с ЕС и, конечно, о самом личном. Про таких говорят: народный президент. Георгий Маргвелашвили живет за городом. Любит заниматься ремонтом, класть кафель. В числе президентских хобби - сельское хозяйство. Лидер Грузии выращивает помидоры, огурцы, фасоль.

Впрочем, на своем огороде Президент Грузии вырастил и подаренную Главой белорусского государства картошку. Этот жест говорит об очевидном: они не просто политики, а еще и друзья. Да и, откровенно говоря, успех любого сотрудничества на политическом поле - это именно личные отношения.

Расширение диалога на высшем уровне между Минском и Тбилиси отражается на экономике. Несмотря на выход Тбилиси из СНГ, в белорусско-грузинских отношениях сохранен режим свободной торговли. А учитывая нынешние приоритеты внешней политики Грузии: европейскую и евроатлантическую интеграции, - можно говорить о бартере интересов. Таким образом, для Грузии Беларусь становится дверью на рынок Евразийского экономического союза - взамен эффект от ассоциации Тбилиси с ЕС.

О бонусах, прогнозах и заявлениях скептиков про некоторые опасения такого альянса журналисты попросили высказаться министра иностранных дел Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси: "Конечно, существуют определенные опасения. Об этом тоже говорится очень много. Опасения с точки зрения того, что более дешевые товары могут хлынуть на наш рынок. Но это, наоборот, должно подстегивать нас к тому, чтобы мы работали над качеством, конкурентоспособностью нашей продукции. Я убежден, что мы сможем больше получить дивидендов в этом плане".

Основа белорусского экспорта в Грузию - грузовики, тракторы, мебель, лекарства, продукты питания. В обратном направлении получаем овощи, минеральные воды и вина. В нашей стране успешно работают около 20 совместных предприятий и столько же с грузинским капиталом. Основная задача - умножить взаимный товарооборот на два.

В интервью "Беларусь 1" вице-премьер Михаил Русый заявляет: к концу года уверенно выйдем на 140 миллионов долларов. Да и советник президента Грузии по вопросам международных отношений подтверждает: цифра вполне реальная.

Тет-а-тет вместо запланированного часа политики общались больше трех. Хронометраж и мимика лидеров - лучшие переводчики с языка дипломатии. В приподнятом настроении Александр Лукашенко и Гиоргий Маргвелашвили присоединились к правительственным делегациям. На встрече в расширенном составе лидеры озвучили абсолютно новые направления сотрудничества.

В советские годы Грузия, будучи лидером в области сельского хозяйства, поставляла на рынки огромной страны виноград, цитрусовые, чай и многие другие продукты питания. А сегодня большую часть собственных потребностей страна покрывает за счет импорта.

И в центре Тбилиси, и в Батуми часто мелькают яркие вывески с говорящим названием "Белорусский". Там успешно продают нашу молочку и мясо. Но не поставками едиными. Передаем свой опыт и технологии. Помощь в буквальном смысле попала на благодатную почву - местные аграрии успешно выращивают овощи белорусской селекции. В свою очередь что-то заимствуем и у партнеров.

Например, вице-премьер Михаил Русый, который, всегда активно курирует сельское хозяйство в правительстве, вырастил грузинский виноград у родителей в Столбцах.

У межправкомиссий обеих стран в ближайшее время прибавится работы. По сути, список проектов как на этот год, так и отдаленную перспективу сверстали главы государств. Не только президенты, но и министры сегодня завизировали ряд документов. Ключевой, безусловно, совместное общение президентов.

Свою визу под соглашением о воздушном сообщении оставил и министр транспорта Беларуси.

Удивительные ландшафты, сытная кухня и восхитительные вина… Правительство Грузии развивает четырехсезонные курорты. Ежегодно страну гор посещают около 6 миллионов иностранных туристов. Среди них - около 20 тысяч белорусы. Чего стоит только этот факт: во время недавней акции от национального авиаперевозчика больше всего билетов белорусы купили в Прагу и Тбилиси.

Ключевыми подробностями многочасовых переговоров, которые остались за кадром, охотно поделились с журналистами.

На память о встрече политики обменялись подарками. Александр Лукашенко вручил грузинскому лидеру точную копию слуцкого пояса. Ответный жест - галерею Дворца Независимости дополнят несколько картин.

Об этой встрече в Минске будут напоминать не только автографы на документах и тезисы переговоров, но и это дерево, посаженное у Дворца Независимости. По сути, здесь появилась целая аллея. Деревья, посаженные лидерами Китая, Турции, Азербайджана.

Впрочем, любое созидание, будь то на политической или экономической почве, невозможно без опыта прошлых поколений. В Великую Отечественную на фронт ушли 700 тысяч грузин. Почти половина не вернулась домой. Около 14 тысяч отдали жизнь в боях за освобождение Беларуси. К монументу ложатся охапки цветов - благодарность за подвиг и такую дорогую Победу.

Беларусь и Грузию объединяет общая героическая история. Ее отражают уникальные подлинники первого в мире музея, посвященного Второй мировой войне. Гиоргий Маргвелашвили прошел по так называемой дороге Победы, где выставлены оригиналы танков, самолетов, сражавшихся на полях Великой Отечественной. Президент Грузии был поражен стойкостью и мужеством нашего народа, который в этой войне потерял каждого третьего, о чем оставил запись в книге почетных гостей.

Кортеж грузинского президента сегодня был замечен и у "Минск-Арены". О спортивных увлечениях Гиоргия Маргвелашвили в официальных источниках не упоминается. Тем не менее, власти Грузии активно создают в стране рынок спортивного туризма. В этом году в Грузии пройдут несколько важных мероприятий, в том числе - молодежный чемпионат мира по регби. Многие из спортобъектов - Ледовую арену и биатлонный стадион на горнолыжном курорте Бакуриани - помогут спроектировать и построить белорусские специалисты.

Завтра - второй день официального визита президента Грузии. График весьма динамичный. Встречи в правительстве, переговоры со спикерами обеих палат белорусского парламента. Гиоргий Маргвелашвили встретится с преподавателями и студентами БНТУ. Завершение первого исторического визита получится очень символичным. Лидер Грузии посетит мемориальный комплекс "Курган славы". По сути, это то, с чего сегодня начинали диалог президенты. Выстраивая политические и экономические связи, оба государства помнят и чтут общее героическое прошлое и точно знают, какой дорогой ценой достается независимость.