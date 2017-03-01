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Беларусь и Грузия подтверждают заинтересованность в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях
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2 Марта 2017 07:01

Беларусь и Грузия подтверждают заинтересованность в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях

Таков итог переговоров Александра Лукашенко и Георгия Маргвелашвили. Объемы торговли между странами выросли в прошлом году до почти 100 миллионов долларов. При развитии эффективного взаимодействия белорусский лидер предложил уделить особое внимание новым инициативам. В нашей стране в последнее время созданы новые hi-tech-производства. С такой продукцией Минск уже присутствует и на грузинском рынке. Основа белорусского экспорта - продукция машиностроения, мебель, лекарства и продукты питания. Импортируем овощи, минеральные воды и вина. В Беларуси успешно работают около 20 совместных предприятий и столько же с грузинским капиталом.

Сегодня официальный визит президента Грузии продолжится. В графике встречи в правительстве и со спикерами обеих палат белорусского парламента. Георгий Маргвелашвили пообщается со студентами и преподавателями БНТУ. А завершится первый исторический визит грузинского лидера весьма символично - посещением мемориального комплекса "Курган Славы".

  

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