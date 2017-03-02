Беларусь и Грузия настроены на серьезную интенсифиацию в различных сферах

3 Марта 2017 07:02

Это еще раз подтвердили лидеры двух стран. Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили накануне снова встретились во Дворце Независимости. Глава государства тепло приветствовал грузинского коллегу в Зимнем саду. Маргвелашвили делился впечатлениями от пребывания в нашей стране и посещения спортивных площадок. Главы государств смогли обменяться мнениями по дальнейшему развитию двусторонних отношений. За два дня официального визита Президента Грузии в Беларусь прошло несколько раундов переговоров, отмечено, что две страны заинтересованы в продвижении сотрудничества. Взаимный товарооборот за прошлый год подрос и приближается к 100 миллионам долларов. Это рекордный показатель за последние 5 лет. Интерес представляют поставки белорусской техники, создание совместных производств и центров сервисного обслуживания. Белорусский лидер предложил уделить особое внимание новым инициативам. В нашей стране в последнее время активно развивается хай-тек - с такой продукцией Минск уже присутствует и на грузинском рынке. В Беларуси работают почти два десятка совместных предприятий и столько же - с грузинским капиталом. В последние два года контакты стали интенсивнее. Этому способствовал и диалог лидеров.