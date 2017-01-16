Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах

16 Января 2017 07:02

Это результат первого дня официального визита Президента Александра Лукашенко в африканскую страну.

Лидеры двух государств накануне общались более трех часов. В центре внимания - деловые вопросы. Александр Лукашенко и его коллега Абдель Фаттах аль-Сиси договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта и налаживании производственной кооперации. Египту пригодятся наши технологии и опыт. Стороны настроены на активизацию взаимодействия в области атомной энергетики, машиностроении и строительной отрасли. Александр Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси накануне подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули общее стремление к укреплению белорусско-египетских отношений. Для официального Минска Каир не только важнейший политический и экономический партнер в Северной Африке, но и опорная точка на всем континенте.

Белорусско-египетские контакты будут продолжены. В том числе и на самом высоком уровне. Александр Лукашенко пригласил президента Абделя Фаттаха аль-Сиси посетить Беларусь с ответным визитом. Сегодня лидеры встретятся снова - президенты откроют белорусско-египетский бизнес-форум. Кроме того, глава белорусского государства встретится с премьер-министром Египта. И уже после из Каира белорусский борт номер один отправится в Судан.