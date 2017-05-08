8 Мая 2017 21:02

Беларусь готовится отметить главный праздник в истории нашего народа - 9 Мая. Этот день, добытый многолетними тяжелыми боями, каждого из нас заставляет вспомнить прошлое. И еще, и еще раз оценить подвиг наших дедов и прадедов. Такая Победа есть не у каждого народа. И сколько бы лет не пришло с победной весны 1945-го, более светлого праздника, чем 9 Мая, для нашей страны нет. Потому и отмечается он масштабно, каждый год отдавая дань памяти нашим ветеранам-освободителям. Впрочем, мероприятия-посвящения 9 Мая начинаются задолго до самой даты. И этот год, конечно, не исключение. Слова благодарности ветеранам в эти дни звучат повсюду – и в столице, и во всех регионах страны.

В Европе День Победы отмечают сегодня. Акт о капитуляции Германии вступил в силу 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени. Военные действия были прекращены в 23 часа одну минуту. В столице СССР - Москве - на тот момент уже настало 9 мая. Поэтому в европейских странах памятные мероприятия проходят на день раньше. По решению ООН, 8 и 9 мая провозглашены Днями памяти и примирения.

Великий праздник для каждого белоруса. 72 года назад в мае 1945-го мир вздохнул с облегчением – пришла Победа. Завершилась Великая Отечественная война. Позади остались кровь, боль, страдания, утраты. Впереди - жизнь, которую нужно было отстраивать заново. Вместе... Именно единство и мужество, стойкость и самоотверженность, воинский героизм и любовь к Родине тогда, в годы тяжелых испытаний, помогли советскому народу разгромить фашизм. В исторической битве Беларусь сыграла решающую роль. И сегодня мы - дети, внуки, правнуки - вспоминаем тех, кто подарил нам мирное небо, кто отстоял нашу независимость. Беларусь помнит подвиг героев и не забудет, какой ценой нам досталась Победа. Бесконечная благодарность ветеранам за все эти годы.

Подвиг героев Великой Отечественной в Беларуси глубоко почитают. Такая Победа есть не у каждого народа. С великим праздником соотечественников поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В преддверии Дня Победы с наступающим праздником белорусов поздравил Глава государства Александр Лукашенко. "В ожесточенных сражениях Великой Отечественной войны 72 года назад советскими войсками и их союзниками был разгромлен нацизм, пресечена его бесчеловечная агрессия. В белорусских семьях свято чтут ратный подвиг своих предков. Как бесценные реликвии хранят их ордена, медали, фотографии и письма с фронта. Беспримерный героизм советского народа вдохновляет нынешнее поколение наших соотечественников на созидательный труд, а память о Великой Победе консолидирует общество для преодоления глобальных вызовов и угроз", - говорится в поздравлении.