Беларусь готова сотрудничать с Уралкалием, но интересы страны должны быть соблюдены на 200 %

9 Марта 2017 19:00

Об этом заявил Глава государства, заслушивая доклад об отдельных вопросах деятельности Белорусской калийной компании.

На встречу с Президентом были приглашены гендиректор Белорусской калийной компании Елена Кудрявец, гендиректор Беларуськалия Иван Головатый и председатель Белнефтехима Игорь Ляшенко.

Александр Лукашенко рассказал, что представители российской стороны уже не в первый раз обращаются к нему с просьбой возобновить взаимодействие с Беларуськалием по производству и продаже удобрений. Напомним, несколько лет назад пути двух компаний разошлись. В одиночку Уралкалий не смог вернуться на докризисный уровень работы, а белорусская БКК показала себя жизнестойким игроком на калийном рынке. В этой связи Глава государства ранее поручал проработать варианты совместной работы Беларуськалия и Уралкалия.

В этом году Беларусь рассчитывает на восстановление калийного рынка и увеличение экспорта хлоркалия примерно до 10 миллионов тонн в год.