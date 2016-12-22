Беларусь готова развивать всестороннее сотрудничество с Малайзией без предварительных условий

20 Декабря 2016 07:01

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко накануне на встрече со спикером Палаты представителей Малайзии Пандикаром Амином Мулиа. Обсуждались контакты в различных сферах: промышленность, туризм, образование, hi-tech, ВПК. Речь шла о создании совместных предприятий и межрегиональном взаимодействии. По словам Президента Беларуси, большое значение для двусторонних отношений имеет межпарламентское сотрудничество.

Сейчас прорабатывается визит Президента Беларуси в Малайзию. Пандикар Амин Мулиа выразил уверенность, что встреча на высшем уровне может стать ключевой в развитии взаимоотношений. Александр Лукашенко поручил подготовить насыщенную повестку дня по всем направлениям сотрудничества.