Президент: Беларусь готова поделиться с Пензенской областью передовыми технологиями во многих сферах

6 Июня 2017 12:02

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня во время встречи с губернатором российского региона. Это первый визит Ивана Белозерцева в Беларусь в качестве губернатора, однако в нашей стране он уже бывал в составе делегации четыре года назад. Именно поэтому разговор со старта на дружеской ноте. Александр Лукашенко отмечает: Пензенская область – давний и надежный партнер Беларуси. В прошлом году удалось переломить тенденцию снижения товарооборота – он превысил 50 миллионов долларов. А за четыре месяца этого цифра выросла и вовсе в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Однако можем больше. Локомотив развития сотрудничества - промышленная сфера. В регионе развита дилерская сеть брендов МТЗ, "Амкодор", Оршанский инструментальный завод, "Гомсельмаш". Однако это не весь потенциал отношений.

Начался визит российских гостей с исторической памяти - возложения цветов к монументу Победы. В составе делегации промышленники, крупные бизнесмены и депутаты. Планируется, что гости проведут в нашей стране ряд встреч и завтра посетят выставку "Белагро". Ведь Пенза - аграрный регион с богатыми землями. Сегодня в программе визита еще и посещение агрокомбината "Снов".