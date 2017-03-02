Беларусь готова делиться опытом с Вьетнамом в сфере обеспечения безопасности и правопорядка

3 Марта 2017 07:04

Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом. За последние 10 лет создан материальный фундамент и в три раза увеличен товарооборот. На переговорах обсудили потенциальные направления в сферах безопасности на границе, меры по предотвращению наркотрафика и терроризма. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь готова предоставить любую помощь по обеспечению стабильности во Вьетнаме.

Министр общественной безопасности Вьетнама, в свою очередь, отметил, что страна готова стать для Беларуси окном для выхода на 600-миллионый рынок стран АСЕАН. Беларусь экспортирует калийные удобрения, машиностроительную классику, шины, лекарства и мясо-молочную продукцию. Из Вьетнама мы импортируем бытовую технику, продукты, одежду. Глава государства отметил, что Вьетнам - один из стратегических партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии.