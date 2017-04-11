Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИДом

13 Апреля 2017 12:02

Об этом сегодня шла речь на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с заместителем Генсека ООН - исполнительным директором Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Мишелем Сидибэ. Это первый визит на столь высоком уровне в истории взаимодействия Беларуси с ЮНЭЙДС. Накануне Мишель Сидибэ посетил ряд учреждений здравоохранения и был впечатлен их оснащенностью и уровнем оказания медпомощи. По мнению заместителя Генсека ООН, Беларусь может первой в Восточной Европе достичь цели 90-90-90 в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Глава государства выразил искреннюю благодарность за колоссальную помощь и поддержку, которая оказана Беларуси в борьбе с такой страшной болезнью, а также за оценку, которая дана стране в работе по ее преодолению.

За вклад в развитие здравоохранения Беларуси Президент Александр Лукашенко вручил Мишелю Сидибэ высокую государственную награду - медаль Франциска Скорины.

Александр Лукашенко сегодня также провел встречу с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хунань Ду Цзяхао. Подробности в следующем выпуске.