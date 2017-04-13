Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД

13 Апреля 2017 21:05

И еще одна встреча Президента состоялась сегодня. Глава государства с заместителем Генерального секретаря ООН - исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе обсудил вопросы борьбы с ВИЧ/СПИД. Беларусь добилась значительных успехов и может первой в мире победить эпидемию опасной инфекции.

Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД учреждена в 1994 году. Это первый визит на столь высоком уровне в истории взаимодействия Беларуси с ЮНЭЙДС. Именно сотрудничество с этой всемирной организацией помогло отечественной медицине добиться существенного прогресса в лечении и профилактике смертельного заболевания.

За вклад в развитие здравоохранения Беларуси Президент сегодня вручил Мишелю Сидибе высокую государственную награду - медаль Франциска Скорины. Благодаря содействию ЮНЭЙДС наша страна получила более 70 миллионов долларов для реализации серии проектов в сфере медицины. Средства пошли на закупку лекарств, оснащение лабораторий, а также создание системы профилактики этого опасного заболевания.

Мишель Сидибе, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНЭЙДС: "Значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД Беларусь достигла не только при поддержке ЮНЭЙДС, но и благодаря вашей лидерской позиции. Для меня большая честь лично получить эту награду от вас - как от Главы государства, которое в числе первых добилось высоких результатов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Беларусь демонстрирует, что новое поколение может быть рождено без проблемы СПИДа и ВИЧ. Мы очень долго шли к этому и мечтали об этом".

По оценкам международных экспертов, Беларусь может стать первым государством во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии, которое сумеет добиться целей ООН по снижению новых случаев ВИЧ-инфекции и сокращению летальности от СПИДа к 2030 году. А в течение ближайших трех лет наша страна будет входить в состав руководящего органа ЮНЭЙДС.

Мишель Сидибе, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНЭЙДС: "Развитие вашей системы здравоохранения по-настоящему впечатляет. Мы надеемся, что Беларусь станет первой в мире страной, которая сможет победить эпидемию ВИЧ. Мы с Президентом также подробно обсудили перспективы взаимоотношений Беларуси и африканских стран. Белорусские образовательные и медицинские технологии и ноу-хау действительно могут к лучшему изменить жизнь в Африке".

С 2000 года в нашей стране предотвращено более 4 тысяч случаев инфицирования и 2 тысяч смертей от чумы 20 века. Заболеваемость среди молодежи при этом снижена более чем в два раза. Всего же в Беларуси живет с ВИЧ около 17 000 человек.

Белорусское здравоохранение - глазами заместителя Генерального секретаря ООН, который побывал более чем в 150 странах мира. За что авторитетная глобальная организация ставит в пример систему борьбы с чумой 20 века, внедренную в нашей стране? И почему человек из списка пятидесяти самых влиятельных людей планеты хочет, чтобы Беларусь помогла оздоровить Африку? Интервью с исполнительным директором ЮНЭЙДС смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".