Беларусь будет и впредь поддерживать добросовестных инвесторов

21 Марта 2017 15:00

Сегодня об этом заявил Президент во время посещения предприятия "Кроноспан ОСБ". Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Могилевском регионе.

Главе государства доложили о выполнении поручений по развитию области и, в частности, свободной экономической зоны "Могилев". На нее приходится почти треть промышленности области и половина регионального экспорта. За 5 лет здесь реализовано около сорока проектов, в том числе с участием зарубежного капитала. По словам Главы государства, нужно активнее развивать такие СЭЗ, делая ставку на рост производства, выпуск инновационной продукции. Это станет значительным вкладом в экономику региона. Пока же есть отставание в том числе и по выполнению прогнозных показателей. На первом месте для руководства области должны быть вопросы ценообразования, занятости и зарплат.

В СЭЗ "Могилев" действует 39 компаний-резидентов. Одна из них именно "Кроноспан ОСБ". Президент ознакомился с современным производством ориентированно-стружечных плит. В основном продукция завода идет за рубеж. Плиты для каркасных домов сегодня пользуются популярностью в Европе. Здесь же запущен завод по производству смол, в стадии строительства предприятие по выпуску металлоконструкций. Всего компанией "Кроноспан" вложен почти миллиард евро, создано более тысячи рабочих мест. Президент встретился с коллективом могилевского завода. Сотрудники задали Главе государства ряд вопросов. В числе волнующих граждан - касающиеся безопасности и экономики.

После посещения производства "Кроноспан" рабочая поездка Президента продолжилась. Александр Лукашенко направился в городской поселок Копысь, где лично проконтролировал ход сельскохозяйственного эксперимента - о нем шла речь еще осенью. Тогда было решено несколько агрогородков Могилевского региона объединить в экспортно ориентированный высокотехнологичный холдинг с полным циклом производства.