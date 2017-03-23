23 Марта 2017 21:05

Сегодня состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев пригласил Александра Лукашенко на заседание Высшего Евразийского экономического совета для обсуждения актуальных вопросов и проблем. Очередной саммит лидеров стран Евразийского экономического союза запланировано провести в апреле-мае в Бишкеке. Во время телефонного разговора главы государств также обсудили вопросы двусторонних отношений, в частности, расширения торгово-экономического сотрудничества. Беларусь и Кыргызстан активно взаимодействуют в экономической сфере. Товарооборот по итогам прошлого года составил немногим более 53 миллионов долларов, что несколько меньше показателей 2015 года. В январе нынешнего года отмечен значительный рост взаимной торговли с Кыргызстаном. Товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился в три раза. Александр Лукашенко и Алмазбек Атамбаев выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании объемов торгово-экономического сотрудничества между странами.