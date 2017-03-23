Президент
24 Марта 2017 07:02
Александр Лукашенко заявляет о необходимости продолжения диалога Беларуси с евроструктурами
Необходимо продолжать диалог и с европейскими структурами, считает Президент.
Об этом Александр Лукашенко заявил вчера на встрече с докладчиком по Беларуси в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреа Ригони. Итальянский политик уже занимал этот пост в нашей стране, и в 2014 его вновь назначили на должность. Александр Лукашенко поблагодарил дипломата за конструктивную позицию и желание внести позитив во взаимодействие нашей страны с европейскими организациями. Андреа Ригони подготовит проект доклада о ситуации в Беларуси, включающий новую резолюцию ПАСЕ. Документ представят в Страсбурге в апреле.
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