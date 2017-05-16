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Александр Лукашенко завтра во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии
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17 Мая 2017 19:00

Александр Лукашенко завтра во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии

Президент Беларуси Александр Лукашенко завтра во Дворце Независимости проведет встречу с Президентом Сербии Томиславом Николичем, который находится в нашей стране с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Планируется, что главы государств обсудят состояние белорусско-сербских отношений, реализацию инвестиционных проектов и итоги сотрудничества за последние несколько лет. Президенты также обменяются мнениями по политической повестке дня и другим актуальным вопросам.

Ожидается, что Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.

  

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