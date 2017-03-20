Александр Лукашенко заслушал доклад о подготовке к белорусско-российским учениям

20 Марта 2017 12:00

Белорусско-российское учение "Запад" станет демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух стран. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко. Замысел предстоящих маневров белорусский лидер обсудил с главами Совета безопасности и правительства, министром обороны и высокопоставленными военными. Учения "Запад-2017" пройдут в сентябре. Такие масштабные тренировки проходят раз в два года. Президент Беларуси поручил военным провести осенние маневры абсолютно прозрачно и максимально открыто для наблюдателей из других стран.

Сегодня во Дворце Независимости также детально рассмотрели двустороннее военное сотрудничество с Россией. Кроме того, министр обороны доложил Главе государства о состоянии дел в белорусской армии. Подробности – в наших следующих выпусках.