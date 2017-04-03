Президент
3 Апреля 2017 16:40
Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент
БелТА.
"Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами", - сказал Глава белорусского государства. Говоря о Санкт-Петербурге, Президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.
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