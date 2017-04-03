Александр Лукашенко выразил соболезнования Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга

3 Апреля 2017 16:40

БелТА . Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент





"Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами", - сказал Глава белорусского государства. Говоря о Санкт-Петербурге, Президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.