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20 Декабря 2016 15:06

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с гибелью посла России в Турции

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования родным и близким погибшего посла России в Турции Андрея Карлова, а также слова поддержки Президенту России Владимиру Путину и народу этой страны. Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью восприняли известие о циничной террористической атаке, в результате которой оборвалась жизнь российского дипломата. "Последовательно заявляем о неприемлемости всех форм и проявлений терроризма и всемерной поддержке решительного противодействия террористической угрозе, от кого бы она ни исходила", - говорится в соболезновании.



