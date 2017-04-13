Александр Лукашенко встретился с исполнительным директором ЮНЭЙДС

13 Апреля 2017 15:03

Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ. Об этом говорили сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с заместителем Генерального секретаря ООН - исполнительным директором ЮНЭЙДС Мишелем Сидибе. Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу учреждена в 1994. Это первый визит на таком высоком уровне в истории взаимодействия Беларуси с ЮНЭЙДС. Именно сотрудничество с этой всемирной организацией помогло отечественной медицине добиться существенного прогресса в лечении и профилактике опасного заболевания.

За вклад в развитие здравоохранения Беларуси Президент вручил Мишелю Сидибе высокую государственную награду - медаль Франциска Скорины. Благодаря содействию ЮНЭЙДС наша страна получила более 70 миллионов долларов для реализации серии проектов в сфере медицины. Средства пошли на закупку лекарств, оснащение лабораторий, а также создание системы профилактики СПИДа.

Мишель Сидибе, заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор ЮНЭЙДС: "Значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИД Беларусь достигла не только при поддержке ЮНЭЙДС, но и благодаря вашей лидерской позиции. Для меня большая честь лично получить эту награду от вас как от Главы государства, которое в числе первых добилось высоких результатов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. Беларусь демонстрирует, что новое поколение может быть рождено без проблемы СПИДа и ВИЧ. Мы очень долго шли к этому и мечтали об этом".

По оценкам международных экспертов, Беларусь может стать первой страной во всем регионе Восточной Европы и Центральной Азии, которая сумеет добиться Целей ООН по снижению новых случаев ВИЧ-инфекции и сокращению смертности от СПИДа к 2020 году.

С 2000 года в Беларуси предотвращено более 4 тысяч случаев инфицирования и 2 тысяч смертей от СПИДа. Заболеваемость среди молодых людей снизилась более чем в два раза.