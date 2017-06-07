Александр Лукашенко встретился с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

8 Июня 2017 19:02

Сегодня начался двухдневный рабочий визит Главы белорусского государства в Казахстан. Несколько часов назад президентский борт приземлился в международном аэропорту Астаны.

И уже сегодня сразу после прилета прошли переговоры Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым. Президенты тепло встретились и смогли пообщаться с глазу на глаз. Беларусь и Казахстан партнеры давние и не только в "евразийской пятерке". Кроме участия в общих интеграционных проектах, в центре внимания лидеров - двустороннее взаимодействие. Учитывая, что эта встреча проходит перед открытием "Экспо-2017", Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Беларуси интересен опыт Казахстана по строительству выставочных павильонов для проведения масштабного международного форума.

В Казахстане Александр Лукашенко примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Цель международного объединения - продвижение всестороннего диалога между странами на евразийском пространстве и обеспечение безопасности. Территории государств, входящих или стремящихся стать участниками организации, – это 60 % Евразии, и почти половина населения планеты, поэтому сегодня Шанхайская организация сотрудничества становится влиятельной силой. Александр Лукашенко выступит на встрече лидеров стран объединения в Астане. Беларусь в статусе наблюдателя активно участвует в его деятельности. Глава государства озвучит позицию белорусской стороны по развитию организации, в том числе ее экономического измерения. Также Президент Беларуси примет участие в торжественной церемонии открытия международной выставки "Экспо-2017". Напомним, там будет работать и белорусский павильон, где будут представлены достижения, которыми гордится наша страна.

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