Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета

12 Января 2017 12:00

Реформирование судебно-следственной системы и резонансные уголовные дела на контроле у Главы государства. Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.

Как подчеркнул белорусский лидер, вопрос эффективности и четкого распределения обязанностей и ответственности - ключевой и пронизывает всю систему правосудия - вплоть до Верховного суда. Именно этому будет посвящено комплексное совещание на высшем уровне по итогам работы правоохранителей и судебной системы за прошлый год.

Александр Лукашенко также поинтересовался результатами расследования наиболее резонансных уголовных дел. В целом, судя по докладу главы Следственного комитета, прошлый год отмечен снижением криминогенности. На высоком уровне организована профилактика и оптимизация следствия, включая техническую составляющую. Подробности встречи - в нашем следующем выпуске.