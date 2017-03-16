Александр Лукашенко встретился с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ

16 Марта 2017 15:02

Беларусь привержена основным принципам деятельности ОБСЕ. Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с Кристин Муттонен - председателем Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Летом в Минске пройдет ежегодная сессия международной структуры. Ожидается более 700 гостей, в том числе около 300 парламентариев из стран - участниц ОБСЕ. В эти дни в Минске обсуждают вопросы подготовки и проведения важного мероприятия, которое будет способствовать и укреплению имиджа Беларуси в мире.

Штаб-квартира Парламентской ассамблеи находится в Копенгагене. Депутаты, представляющие 57 государств - участников ОБСЕ, встречаются ежегодно. Главная тема предстоящей летней сессии - укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе.