Александр Лукашенко встретился с председателем мажилиса парламента Казахстана

17 Марта 2017 15:03

Опыт государственных преобразований в Казахстане интересен Беларуси. Сегодня об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с председателем мажилиса Нурланом Нигматулиным.

Например, недавно в Казахстане утвердили поправки в Конституцию, повышающие роль парламента в жизни страны. Центральной же темой переговоров стало сотрудничество. В этом году Беларусь и Казахстан отмечают 25 лет дипотношений. За четверть века стали стратегическими и союзническими. Страны значительно продвинулись в кооперационных связях. Минск и Астану связывают 8 совместных сборочных производств. В прошлом году запущена первая очередь проекта по созданию казахстанско-белорусского индустриального технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники. Однако взаимный товарооборот в последние годы заметно снизился. Как вернуть его на прежний уровень - в том числе и этот вопрос обсуждали сегодня.

Сегодня Александр Лукашенко проанонсировал встречу с Нурсултаном Назарбаевым. Не исключено, что главы государств встретятся летом в Астане во время саммита Шанхайской организации сотрудничества и международной выставки ЭКСПО-2017. Говоря о международном форуме, Президент назвал это событие знаковым в экономике страны и в планетарном масштабе.