15 Марта 2017 21:10

Сегодня Александр Лукашенко встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Филиппом Беннеттом.

Стороны подтвердили курс на интенсификацию сотрудничества. Беларусь как полноправный член этой влиятельной финансовой организации всегда выступала против барьеров в отношениях. Нынешняя стратегия Банка применительно к нашей стране, рассчитанная до 2019 года, полностью соответствует духу полноценного сотрудничества и не носит каких-либо ограничительных мер.

К финансовой организации Беларусь присоединилась в 92-м. За 20 лет партнерства в общей копилке порядка 70 знаковых проектов - от деревопереработки до производства электропоездов. Всего в развитие важных направлений в Беларуси инвестировано около двух миллиардов евро. Подавляющее большинство проектов — в частном секторе. Глава государства обратил внимание, что в рамках нынешней стратегии сотрудничества взаимодействие Банка с государственным сектором экономики Беларуси также даст хорошие результаты.

В свою очередь Филипп Беннетт уже по итогам встречи подчеркнул, что Европейский банк реконструкции и развития продолжит деятельность, которую успешно удавалось проводить на протяжении последних лет в Беларуси по поддержке частного сектора.

Также Банк намерен нарастить инвестиционное присутствие в транспортной сфере и ЖКХ. Планируется реализация проектов по реконструкции участка трассы М10 граница России - Гомель - Кобрин, очистке воды, переработке отходов, проектов в сфере энергетики.

Филипп Беннетт, вице-президент Европейского банка реконструкции и развития: "Мы достигли существенных договоренностей по сотрудничеству в сфере энергетики, касаясь вопросов увеличения энергоэффективности и энергобезопасности страны. Также мы намерены нарастить свое инвестиционное присутствие в банковском, финансовом секторе страны. Нам предложили принять участие в ряде проектов внебанковского и финансового секторов. Мы с интересом отнеслись к этому. Учитывая нарастающую поддержку государства, в ближайшие два-три года планируем нарастить свое присутствие в различных сферах в рамках планируемых процессов приватизации".

Европейский банк реконструкции и развития – крупнейший инвестор в регионе. Четверть века поддерживает трансформацию экономик в странах Центральной и Восточной Европы. Генеральная цель этой влиятельной финансовой организации — поддержка и развитие частного сектора. Кроме предоставления собственных средств, Банк привлекает значительные объемы прямых иностранных инвестиций.