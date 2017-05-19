Александр Лукашенко встретился с Михаилом Ордой и Игорем Шуневичем

20 Мая 2017 09:00

Перспективы развития профсоюзного движения обсуждены на рабочей встрече Президента Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Глава государства поддержал идею создания рабочей группы при Федерации профсоюзов. Эксперты проследят за стоимостью значимых групп товаров и сравнят данные официальной статистики с ценовой политикой на местах. О результатах такого анализа Федерация профсоюзов намерена информировать правительство. Во время беседы Глава государства подчеркнул свое значительное внимание к развитию профсоюзного движения и его инициативам. В то же время Президент пообещал поддержку развитию партийной системы Беларуси, но без искусственных мер.

Вопросы поддержания безопасности и порядка в стране Александр Лукашенко обсудил с главой МВД Игорем Шуневичем. Президент напомнил, в стране идет оптимизация системы органов внутренних дел. В частности, центральный аппарат МВД предлагается сократить на 10 процентов. По нисходящей будет реформирован и ряд подразделений. Наши правоохранители достаточно успешно справляются со своими задачами. Это подтверждает статистика. Так, количество правонарушений по итогам прошлого года снизилось, а раскрываемость, наоборот, выросла.

Еще одна тема встречи - перспективы развития и подготовки к следующему сезону хоккейного клуба "Динамо-Минск". Как было доложено Президенту, команда планирует полностью отказаться от услуг иностранных легионеров, в том числе и в тренерском штабе.